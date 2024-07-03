У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено ТЦ, - ЗМІ

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено один із торговельних центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпро TV.

"Унаслідок вибухів у Дніпрі пошкоджено один із ТЦ, повідомляють кореспонденти з місця подій", - йдеться у повідомленні.

Проте не повідомляється про який саме ТЦ йде мова.

Крім того, "Суспільне" повідомляє, що біля одного із медзакладів Дніпра сталася пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.

Медична директорка закладу розповіла, що наразі інформації про поранених чи загиблих немає.