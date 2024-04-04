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У Повітряних силах не виключають нових масованих атак: ворог накопичує ресурси

Україна , Четвер 04 квітня 2024 10:28
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У Повітряних силах не виключають нових масованих атак: ворог накопичує ресурси Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може повторити масовані обстріли України. Окупанти взяли перерву та, ймовірно, накопичують ресурси для атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Звісно, що ми не виключаємо потужні масовані атаки від ворога, оскільки зараз ми бачимо, що у противника певна така перерва. Він вивчає нашу обстановку, де саме розташована ППО, використовує складки рельєфу, місцевості, русла річок, де він може пересуватися непоміченим для наших сил", - сказав він.

Речник допускає, що росіяни накопичують ресурси для можливих масованих атак у майбутньому. Він наголосив, що Повітряні сили готові до відбиття ворожих атак.

"Ворог накопичує свої ресурси для подальших масованих атак після підготовки, розвідки і аналізу над тими діями, які зараз проводить. Ми готові відбивати (атаки, - ред.), перезаряджаємося, переміщуємося", - наголосив Євлаш.

Обстріл України 31 березня

Росіяни в ніч на 31 березня випустили по Україні 14 крилатих ракет зі стратегічної авіації, балістичну ракету "Іскандер" та ще одну Х-59. Сили ППО збили дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів".

В Одеській області через падіння уламків збитого дрона горів енергетичний об'єкт. В Одесі та Одеському районі були відключення світла, виникли проблеми з водою у частині міста.

У Львівській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки були жертви.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов допускає, що Росія може продовжити обстріли енергетики. За його словами, окупанти накопичили крилаті ракети "Калібр" і можуть їх застосувати найближчим часом.

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