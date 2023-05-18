У Повітряних силах уточнили результати нічної ракетної атаки: де були влучання

За його словами, решта повітряних цілей, що летіли в різні регіони України, були збиті. Зокрема шість "Калібрів" і два "Іскандер-К", які атакували з південного напрямку. Йдеться про Одещину.

"Усі вони були збиті. Також збиті, переважно на Київщині, 21 крилата ракета повітряного базування Х-101/Х555, які запускали стратегічні бомбардувальники з району Каспію", - каже Ігнат.

Він пояснив, що зенітна керована ракета під час збиття зазвичай не вражає ціль шляхом зіткнення, а розривається поруч із нею. Таким чином, вражаючі елементи бойової частини зенітної ракети прошивають корпус крилатої ракети чи дрона і вони падають.

"Однак підбита в повітрі крилата ракета чи дрон не завжди вибухають. Вони обов’язково падатимуть на землю, але не досягнуть своїх цілей. Саме тому ми й наголошуємо на тому, що навіть успішна робота нашої ППО не гарантує безпеку. Під час тривоги необхідно дотримуватись заходів безпеки, а не знімати на телефон", - пояснив Ігнат.

Він уточнив, що вибухи, про які повідомлялось на Одещині - це саме такий випадок. Там не було "прильоту" в ціль, однак підбита ракета впала, у результаті чого є загиблий та кілька поранених.

Нічна атака по Україні. Коротко про головне:

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія за кілька хвиль атак випустила по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось знищити. Також було збито два ударних "Шахеди" та два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Втім, через падіння збитої ракети був пошкоджений промисловий об'єкт в Одесі. Внаслідок чого одна людина загинула, а двоє поранені.

Також ми писали, що ворогу вдалося влучити в об'єкт інфраструктури в Хмельницькій області.

У Полтавській та Вінницькій областях відпрацювала ППО. Крім того, у Кіровоградській області українські захисники знищили крилату ракету та безпілотник.

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