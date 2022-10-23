У Повітряних силах сказали, що потрібно для збиття ворожих дронів вночі

Він зазначив, що іранські дрони-камікадзе порівняно дешеві, росіяни здебільношо запускають їх вночі.

"Літають вночі, значить виявляти їх візуально немає можливості. Виявляти їх можна лише радіолокаційними засобами - ті системи вогневі, що мають радари, які можуть радіолокаційно виявити ціль та знищити ракетами", - сказа Ігнат.

Він зазначив, що будь-які вогневі засоби, які можуть передати європейські партнери, допомогли б ЗСУ, аби запобігти витрачанню більших ресурсів на їхнє збиття.

За його словами, основне завдання Повітряних сил - не допустити російської авіації в небі. Він також згадав про збиття двох ворожих гілікоптерів Ка-52 22 жовня. Ігнат зазначив, що запчастини до них постачали з промислового гіганта "Мотор Січ", президента якої нещодавно затримали.

Також нагадаємо, що сьогодні вночі ЗСУ збили 16 іранських дронів.

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