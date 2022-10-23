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За ніч ЗСУ збили більше 15 "Шахедів". Більшість намагалась атакувати південь

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Неділя 23 жовтня 2022 08:47
За ніч ЗСУ збили більше 15 "Шахедів". Більшість намагалась атакувати південь Фото: за ніч ЗСУ збили більше 15 "Шахедів" (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 23 жовтня Росія "традиційно" намагалась атакувати південь України іранськими дронами-камікадзе. Наші воїни збили 16 одиниць "Шахедів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три "Shahed-136" збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни", - пише пресслужба.

Ще два дрони були знищені Повітряним командуванням "Схід" та "Центр" на сході й півночі України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Іран може направити більше бойових безпілотників, щоб допомогти Росії завдати ударів по території Україна.

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