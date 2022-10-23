В Воздушных силах сказали, что нужно для сбития вражеских дронов ночью

Он отметил, что иранские дроны-камикадзе сравнительно дешевые, россияне по большей части запускают их ночью.

"Летают ночью, значит обнаруживать их визуально нет возможности. Обнаруживать их можно только радиолокационными средствами - те системы огневые, которые имеют радары, которые могут радиолокационно обнаружить цель и уничтожить ракетами", - сказал Игнат.

Он отметил, что любые огневые средства, которые могут передать европейские партнеры, помогли бы ВСУ, чтобы предотвратить расходование больших ресурсов на их сбитие.

По его словам, основная задача Воздушных сил - не допустить российской авиации в небе. Он также упомянул о сбитии двух вражеских вертолетов Ка-52 22 октября. Игнат отметил, что запчасти к ним поставляли из промышленного гиганта "Мотор Сич", президента которого недавно задержали.

Также напомним, что сегодня ночью ВСУ сбили 16 иранских дронов.

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