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У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки

Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Особливістю цієї нічної масованої атаки стало те, що ворог не використовував балістичні ракети. Зокрема, росіяни не запускали й аеробалістичні "Кинжали", як минулого разу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Особливість цієї атаки те, що не було цього разу застосування балістичних ракет. Саме балістики, яка була попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також ті, що летіли по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами. Ось таким чином маємо сьогодні такий успішний результат", - розповів Ігнат.

На уточнююче питання, скільки ще Росія може продовжувати такі нічні масовані атаки, він відповів: "Робити прогнози справа невдячна".

Також Ігнат наголосив - головне в цій ситуації посилення ППО України, при цьому "очікувати від ворога різних неприємних "сюрпризів" можна".

Коротко про нічну атаку росіян

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія за кілька хвиль атак випустила по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось збити.

Додамо, у повітряному просторі Києва всі ворожі цілі вдалося збити.

Втім, є влучання в Одесі в промисловий об'єкт. Одна людина загинула, двоє поранені.

Також ворог вдарив в об'єкт інфраструктури в Хмельницькій області.

У Полтавській та Вінницькій областях відпрацювала ППО.

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