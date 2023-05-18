У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки

Особливістю цієї нічної масованої атаки стало те, що ворог не використовував балістичні ракети. Зокрема, росіяни не запускали й аеробалістичні "Кинжали", як минулого разу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Особливість цієї атаки те, що не було цього разу застосування балістичних ракет. Саме балістики, яка була попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також ті, що летіли по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами. Ось таким чином маємо сьогодні такий успішний результат", - розповів Ігнат.
На уточнююче питання, скільки ще Росія може продовжувати такі нічні масовані атаки, він відповів: "Робити прогнози справа невдячна".
Також Ігнат наголосив - головне в цій ситуації посилення ППО України, при цьому "очікувати від ворога різних неприємних "сюрпризів" можна".
Нагадаємо, що цієї ночі російська армія за кілька хвиль атак випустила по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось збити.
Додамо, у повітряному просторі Києва всі ворожі цілі вдалося збити.
Втім, є влучання в Одесі в промисловий об'єкт. Одна людина загинула, двоє поранені.
Також ворог вдарив в об'єкт інфраструктури в Хмельницькій області.
У Полтавській та Вінницькій областях відпрацювала ППО.
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