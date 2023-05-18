В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной ракетной атаки

Особенностью этой ночной массированной атаки стало то, что враг не использовал баллистические ракеты. В частности, россияне не запускали и аэробалистические "Кинжалы", как в прошлый раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Особенность этой атаки то, что не было в этот раз применения баллистических ракет. Именно баллистики, которая была в предыдущий раз. Тогда были и аэробалистические ракеты, а также летевшие по баллистической траектории. На этот раз враг ограничился лишь крылатыми ракетами. Вот таким образом есть сегодня такой успешный результат", - рассказал Игнат.
На уточняющий вопрос, сколько еще Россия может продолжать такие массированные атаки, он ответил: "Делать прогнозы дело неблагодарное".
Также Игнат подчеркнул - главное в этой ситуации усиление ПВО Украины, при этом "ожидать от врага разных неприятных "сюрпризов" можно".
Напомним, что этой ночью российская армия через несколько волн атак выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинских сил удалось сбить.
Добавим, в воздушном пространстве Киева все вражеские цели удалось сбить.
При этом есть попадание в Одессе в промышленный объект. Один человек погиб, двое ранены.
Также враг ударил по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области.
В Полтавской и Винницкой областях отработала ПВО.
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