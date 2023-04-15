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У Повітряних силах розповіли, коли ППО Patriot з'являться в Україні

Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодня, який припадає на 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "Говорить великий Львів".

У нього запитали, коли системи Patriot з'являться на території України та будуть працювати.

"Я думаю, це вже буде після Великодня", - сказав речник.

При цьому Ігнат відмовився конкретизували, коли саме це станеться - навесні чи вже влітку. За його словами, зараз ніхто не може сказати чіткі терміни.

"Коли зіб'ємо перший рашистский літак, ви точно дізнаєтесь", - додав він.

Раніше Ігнат зазначав, що Україна отримає ЗРК Patriot та Samp-T найближчим часом.

Також нагадаємо, що речник Пентагону Патрік Райдер повідомляв, що українські військові завершили навчання на системах ППО Patriot у США та вже повернулися до України.

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