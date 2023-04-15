У Повітряних силах розповіли, коли ППО Patriot з'являться в Україні

У нього запитали, коли системи Patriot з'являться на території України та будуть працювати.

"Я думаю, це вже буде після Великодня", - сказав речник.

При цьому Ігнат відмовився конкретизували, коли саме це станеться - навесні чи вже влітку. За його словами, зараз ніхто не може сказати чіткі терміни.

"Коли зіб'ємо перший рашистский літак, ви точно дізнаєтесь", - додав він.

Раніше Ігнат зазначав, що Україна отримає ЗРК Patriot та Samp-T найближчим часом.

Також нагадаємо, що речник Пентагону Патрік Райдер повідомляв, що українські військові завершили навчання на системах ППО Patriot у США та вже повернулися до України.

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