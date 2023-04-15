В Воздушных силах рассказали, когда ПВО Patriot появятся в Украине

У него спросили, когда системы Patriot появятся на территории Украины и будут работать.

"Я думаю, это уже будет после Пасхи", - сказал спикер.

При этом Игнат отказался конкретизировать, когда именно это произойдет - весной или уже летом. По его словам, сейчас никто не может сказать четкие сроки.

"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", - добавил он.

Ранее Игнат отмечал, что Украина получит ЗРК Patriot и Samp-T в ближайшее время.

Также напомним, что спикер Пентагона Патрик Райдер сообщал, что украинские военные завершили обучение на системах ПВО Patriot в США и уже вернулись в Украину.

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