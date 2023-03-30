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Українці успішно освоїли систему Patriot у США та вже повернулися до України, - Пентагон

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США, Четвер 30 березня 2023 21:42
Українці успішно освоїли систему Patriot у США та вже повернулися до України, - Пентагон Фото: речник Пентагону Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військовослужбовці завершили навчання на системах протиповітряної оборони Patriot у Сполучених Штатах та повернулися до України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Голосу Америки" Джеффа Селдіна та CNN, про це розповів речник Пентагону Патрік Райдер.

"Цього тижня 65 українських військовослужбовців сил протиповітряної оборони завершили навчання на системах Patriot у Форт Сілл, штат Оклахома, і тепер повернулися до Європи", - повідомив Райдер.

Речник Пентагону також зазначив, що наприкінці цього місяця в Німеччині пройдуть загальновійськову підготовку понад 4 тисячі українських військових у складі двох бригад - одна оснащена бойовими машинами БМП Bradley, а друга - БМП Stryker.

"Зараз триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1200 військовослужбовців Збройних сил України", - додав Райдер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що група із 65 українських військових закінчує інтенсивне навчання системі ППО Patriot. Тренування проходять у Форт-Сілл, штат Оклахома.

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