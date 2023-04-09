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В Україну найближчим часом надійдуть ЗРК Patriot та Samp-T, - Ігнат

Новость на русском →
Неділя 09 квітня 2023 17:17
В Україну найближчим часом надійдуть ЗРК Patriot та Samp-T, - Ігнат Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Найближчим часом до України мають поставити зенітно-ракетні комплекси ЗРК Patriot та Samp-T.

Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Patriot та Samp-T найближчим часом мають зайти в Україну. Було оголошено, що два місяці будуть навчатися наші фахівці. Очікуємо, що вони з'являться", - заявив він.

ЗРК Patriot

ЗРК було прийнято на озброєння армією США на початку 1980-х років. Остання його модифікація під назвою PAC-3 призначена для ураження і перехоплення цілей на висоті до 24 км. Головна особливість новітньої модифікації ЗРК Patriot - його здатність збивати балістичні ракети, а також "Кинджали" і "Циркони".

Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі та високоефективні радіолокаційні системи. Основних функцій системи - чотири:

  • зв'язок,
  • командування та управління,
  • радіолокаційне спостереження,
  • наведення ракет.

ЗРК SAMP/T

Протиракетна система оборони, призначена для захисту поля бою і важливих об'єктів, як-от аеропорти і морські порти, від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів і тактичних балістичних ракет.

SAMP/T розгортається із суто оборонною метою для захисту населення, сил і території країн Альянсу. Таке розгортання є виваженим заходом, що лежить в основі колективної оборони НАТО, підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, у лютому прем'єр Італії Джорджія Мелоні підтвердила відправку Україні систем SAMP-T разом із Францією.

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