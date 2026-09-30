У Повітряних Силах розкрили, скільки цілей збили українські пілоти F-16

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Українські пілоти винищувачів F-16 вже знищили понад 3150 повітряних цілей, серед яких 666 крилатих ракет і близько 2500 безпілотників різних типів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у пресслужбі командування Повітряних Сил.

За словами командувача ПС, генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка, українські льотчики використовують наявні F-16 з обмеженим запасом боєкомплекту, однак продовжують виконувати завдання із застосуванням різних типів озброєння. "Наші льотчики максимально ефективно застосовують наявні F-16 з обмеженим запасом боєкомплекту. Використовуючи різну номенклатуру озброєння, українські пілоти F-16 уже збили понад 3150 повітряних цілей: 666 крилатих ракет та близько 2500 БПЛА різних типів, завдали понад 650 авіаударів по наземних цілях противника", – зазначив Кривоножко. Заяву командувач зробив після зустрічі делегації Повітряних сил із представниками американської компанії Lockheed Martin. Керівник напрямку з розвитку спроможностей літаків F-16 Конор Мак Гуаєр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування винищувачів українськими пілотами й роботу наземного авіаційного персоналу. Він також висловив готовність допомогти Україні підвищити спроможності наявної платформи. Під час зустрічі сторони окремо обговорили перспективу переходу авіації Повітряних сил на нові модифікації Fighting Falcon. Зокрема, йшлося про F-16 Block 70/72.