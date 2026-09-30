В Воздушных Силах раскрыли, сколько целей сбили украинские пилоты F-16

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские пилоты истребителей F-16 уже уничтожили более 3150 воздушных целей, среди которых 666 крылатых ракет и около 2500 беспилотников разных типов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в пресс-службе командования Воздушных Сил.

По словам командующего ПС, генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, украинские летчики используют имеющиеся в наличии F-16 с ограниченным запасом боекомплекта, однако продолжают выполнять задачи с применением различных типов вооружения. "Наши летчики максимально эффективно применяют имеющиеся F-16 с ограниченным запасом боекомплекта. Используя разную номенклатуру вооружения, украинские пилоты F-16 уже сбили более 3150 воздушных целей: 666 крылатых ракет и около 2500 БпЛА разных типов, нанесли более 650 авиаударов по наземным целям противника", - отметил Кривоножко. Заявление командующий сделал после встречи делегации воздушных сил с представителями американской компании Lockheed Martin. Руководитель направления развития способностей самолетов F-16 Конор Мак Гуаер высоко оценил эксплуатацию и боевое применение истребителей украинскими пилотами и работу наземного авиационного персонала. Он также выразил готовность помочь Украине повысить возможности существующей платформы. Во время встречи стороны обсудили перспективу перехода авиации Воздушных сил на новые модификации Fighting Falcon. В частности, речь шла о F-16 Block 70/72.