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В Воздушных Силах раскрыли, сколько целей сбили украинские пилоты F-16

04:24 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
В Воздушных Силах раскрыли, сколько целей сбили украинские пилоты F-16 Фото: пилот F-16 (Getty Images)
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Украинские пилоты истребителей F-16 уже уничтожили более 3150 воздушных целей, среди которых 666 крылатых ракет и около 2500 беспилотников разных типов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в пресс-службе командования Воздушных Сил.

По словам командующего ПС, генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, украинские летчики используют имеющиеся в наличии F-16 с ограниченным запасом боекомплекта, однако продолжают выполнять задачи с применением различных типов вооружения.

"Наши летчики максимально эффективно применяют имеющиеся F-16 с ограниченным запасом боекомплекта. Используя разную номенклатуру вооружения, украинские пилоты F-16 уже сбили более 3150 воздушных целей: 666 крылатых ракет и около 2500 БпЛА разных типов, нанесли более 650 авиаударов по наземным целям противника", - отметил Кривоножко.

Заявление командующий сделал после встречи делегации воздушных сил с представителями американской компании Lockheed Martin.

Руководитель направления развития способностей самолетов F-16 Конор Мак Гуаер высоко оценил эксплуатацию и боевое применение истребителей украинскими пилотами и работу наземного авиационного персонала.

Он также выразил готовность помочь Украине повысить возможности существующей платформы.

Во время встречи стороны обсудили перспективу перехода авиации Воздушных сил на новые модификации Fighting Falcon. В частности, речь шла о F-16 Block 70/72.

Напомним, украинские истребители F-16 вынуждены экономить ракеты и во время отдельных миссий сбивать российские воздушные цели с помощью бортовых пушек из-за критической нехватки вооружения.

Еще сообщалось, что во время визита в США президент Владимир Зеленский встретился с командой производителя F-16 и ракет Patriot - компанией Lockheed Martin, с которой обсудил расширение сотрудничества, обмен технологиями и увеличение поставок критически важного вооружения для ВСУ.

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