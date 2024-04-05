У Повітряних силах пояснили складність відбиття ракетних атак по Харкову

"Також окупанти аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості, рельєфу. Аби подолати їх необхідний час", - зазначає речник Повітряних сил.

Крім того, як зазначив Євлаш, досить близько знаходиться Харків і для удару російськими керованими авіаційними бомбами.

"Ворог вже навчився, наприклад, скидати УМПБ Д-30, що нещодавно ми бачили. Десь 80 км радіус їхнього застосування", - зазначає він.

Речник Повітряних сил зауважив, що ніякої стратегічної цілі такі удари з боку РФ не несуть.

"Однак Харків він обрав собі такою ціллю, жертвою, на якій він показує всю свою лють, ненависть та намагається залякати, тероризувати мирне населення. Звичайно, що ми будемо боронити Харків і боротися з усіма загрозами зі сторони агресора", - каже Євлаш.