У Повітряних силах пояснили складність відбиття ракетних атак по Харкову

Найбільшою складністю у відбитті авіаційних атак РФ по Харківській області є близькість до кордону. Противник використовує безпілотники й у мобільних вогневих груп є дуже мало часу, щоб виїхати на маршрут і перехопити саме ці БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Також окупанти аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості, рельєфу. Аби подолати їх необхідний час", - зазначає речник Повітряних сил.
Крім того, як зазначив Євлаш, досить близько знаходиться Харків і для удару російськими керованими авіаційними бомбами.
"Ворог вже навчився, наприклад, скидати УМПБ Д-30, що нещодавно ми бачили. Десь 80 км радіус їхнього застосування", - зазначає він.
Речник Повітряних сил зауважив, що ніякої стратегічної цілі такі удари з боку РФ не несуть.
"Однак Харків він обрав собі такою ціллю, жертвою, на якій він показує всю свою лють, ненависть та намагається залякати, тероризувати мирне населення. Звичайно, що ми будемо боронити Харків і боротися з усіма загрозами зі сторони агресора", - каже Євлаш.
Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.
Зазначимо, що за 4 квітня РФ атакувала Харків двічі. До цього загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.
Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області було пошкоджено енергооб'єкт.
Також сьогодні вночі російські війська здійснили авіаудар по недіючому аеродрому в Коротичі, який у Харківській області. Обійшлось без постраждалих.
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