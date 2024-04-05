В Воздушных силах объяснили сложность отражения ракетных атак по Харькову

"Также оккупанты анализируют свои маршруты и используют достаточно сложные участки местности, рельефа. Чтобы преодолеть их необходимое время", - отмечает спикер Воздушных сил.

Кроме того, как отметил Евлаш, достаточно близко находится Харьков и для удара российскими управляемыми авиационными бомбами.

"Враг уже научился, например, сбрасывать УМПБ Д-30, что недавно мы видели. Где-то 80 км радиус их применения", - отмечает он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что никакой стратегической цели подобные удары со стороны РФ не несут.

"Однако Харьков он избрал себе такой целью, жертвой, на которой он показывает всю свою ярость, ненависть и пытается запугать, терроризировать мирное население. Конечно, мы будем защищать Харьков и бороться со всеми угрозами со стороны агрессора", - говорит Евлаш.