В Повітряних силах пояснили причину "затишшя" між масованими ударами Росії

В перерві між масованими обстрілами Росія займається плануванням, а також накопиченням засобів ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Насправді "Шахед" - це досить недешева зброя і звісно, що ворог після своїх атак останніми днями аналізує в тому числі інформацію про застосування попередніх засобів вогневого ураження. Вони проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи/маршрути, де вони застосовували, де розташовані наші ППО, радіолокаційні станції", - розповів Євлаш.

За словами речника Повітряних сил, на бойовому чергуванні вздовж кордонів, під час пусків, військові також фіксують активність ворожої авіації - розвідувальних літаків росіян. Останні ж мають на озброєні й інші засоби ураження, наприклад, протирадіолокаційні ракети.

Перерва, як пояснив Євлаш, обумовлена тим, що Росія зайнята плануванням нових ударів, а також накопичення засобів ураження. Ворог не може проводити постійно масовані удари.

"Тому от саме зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя. Однак час від часу ми бачимо і поодинокі атаки. Як сьогодні було три безпілотники типу "Шахед". Тому ми моніторимо разом із партнерами ситуацію 24/7", - додав він.

Масовані обстріли Росії

Останнім часом російські терористи посилили масовані удари проти України. Найчастіше під обстріл потрапляють об'єкти паливно-енергетичного сектору чи інша критична фрактура країни.

Як відзначав керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов, ворог може продовжити удари по енергетиці України. Пауза між обстрілами дозволяє терористам накопичити ресурси.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни менше використовують ракети "Калібр" через складнощі з логістикою.