В Воздушных силах объяснили причину "затишья" между массированными ударами России

В перерыве между массированными обстрелами Россия занимается планированием и накоплением средств поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"На самом деле "Шахед" - это достаточно недешевое оружие и конечно, что враг после своих атак в последние дни анализирует, в том числе информацию о применении предыдущих средств огневого поражения. Они проводят анализ, разведку, выявляют пути/маршруты, где они применяли, где расположены наши ПВО, радиолокационные станции", - рассказал Евлаш.

По словам представителя Воздушных сил, на боевом дежурстве вдоль границ, во время пусков, военные также фиксируют активность вражеской авиации - разведывательных самолетов россиян. Последние же имеют на вооружении и другие средства поражения, например, противорадиолокационные ракеты.

Перерыв, как пояснил Евлаш, обусловлен тем, что Россия занята планированием новых ударов, а также накоплением средств поражения. Враг не может проводить постоянно массированные удары.

"Поэтому вот именно сейчас мы видим такое временное затишье. Однако время от времени мы видим и единичные атаки. Как сегодня было три беспилотника типа "Шахед". Поэтому мы мониторим вместе с партнерами ситуацию 24/7", - добавил он.

Массированные обстрелы России

В последнее время российские террористы усилили массированные удары против Украины. Чаще всего под обстрел попадают объекты топливно-энергетического сектора или другая критическая фрактура страны.

Как отмечал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов, враг может продолжить удары по энергетике Украины. Пауза между обстрелами позволяет террористам накопить ресурсы.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне меньше используют ракеты "Калибр" из-за сложностей с логистикой.