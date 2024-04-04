У Повітряних силах пояснили, чому не вдалося збити всі дрони РФ під час атаки по Харкову

Як летіли дрони РФ

За його словами, близько 01:00 була зафіксована велика група "Шахедів" - близько 10 ударних БПЛА з території Росії залетіли на Харківську область та попрямували безпосередньо до самого міста.

"Дещо згодом з території Миколаївської області також було зафіксовано іншу групу "Шахедів", яка через ряд областей прямувала до Харківської області", - зазначив спікер.

Чому всі дрони не вдалося збити

Збити усі дрони ППО завадив один важливий момент.

"На, жаль, через близьку відстань від кордону з Російською Федерацією, саме першої групи, яка була однієї з масовіших цієї ночі, не вдалося збити всі (дрони - ред.)", - зазначив Євлаш.