В Воздушных силах объяснили, почему не удалось сбить все дроны РФ во время атаки по Харькову

Как летели дроны РФ

По его словам, около 01:00 была зафиксирована большая группа "Шахедов" - около 10 ударных БПЛА с территории России залетели на Харьковскую область и направились непосредственно в сам город.

"Несколько впоследствии с территории Николаевской области также была зафиксирована другая группа "Шахедов", которая через ряд областей направлялась в Харьковскую область", - отметил спикер.

Почему все дроны не удалось сбить

Сбить все дроны ПВО помешал один немаловажный момент.

"К сожалению, из-за близкого расстояния от границы с Российской Федерацией именно первой группы, которая была одной из массовых этой ночью, не удалось сбить все (дроны - ред.)", - отметил Евлаш.