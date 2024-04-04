В Воздушных силах объяснили, почему не удалось сбить все дроны РФ во время атаки по Харькову

Российские дроны на Харьков во время атаки 4 апреля заходили несколькими группами. При этом сбить все 20 вражеских целей не удалось по одной причине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Воздушных сил Илью Евлаша в эфире телемарафона.
По его словам, около 01:00 была зафиксирована большая группа "Шахедов" - около 10 ударных БПЛА с территории России залетели на Харьковскую область и направились непосредственно в сам город.
"Несколько впоследствии с территории Николаевской области также была зафиксирована другая группа "Шахедов", которая через ряд областей направлялась в Харьковскую область", - отметил спикер.
Сбить все дроны ПВО помешал один немаловажный момент.
"К сожалению, из-за близкого расстояния от границы с Российской Федерацией именно первой группы, которая была одной из массовых этой ночью, не удалось сбить все (дроны - ред.)", - отметил Евлаш.
4 апреля захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета". На данный момент известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки по Харькову.
Как отметили в Воздушных силах ВСУ, ночью 4 апреля противник атаковал Харьков и область ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области (РФ). Всего зафиксированы пуски 20 "шахедов". ПВО сбила 11 из них. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.