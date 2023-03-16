У Повітряних силах пояснили, для чого Україні потрібні винищувачі F-16

За його словами, Повітряним силам слід зосередитись на єдиному типі багатоцільового літака, а F-16 - це найпоширеніший у світі літак свого класу з тих, що відповідають потребам України.

"Такі літаки нам потрібні в першу чергу для захисту від терористичних ракетних атак Росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що літаки типу МіГ та Су не можуть ефективно збивати крилаті ракети та іранські дрони. Періодично це вдається, але, за його словами, це скоріше виключення, ніж правило. У свою чергу F-16 має потужний радар, сучасні ракети дозволять збивати ці цілі дійсно ефективно.

Він додав, що F-16 доступні у деяких країнах, які наразі переозбоюються на ще новіші літаки. Проте він підкреслив, що дозвіл на передачу F-16 від будь-якої країни мають дати саме США, навіть якщо свої літаки передавати не будуть.

Ігнат зазначив, що питання передачі винищувачів непросте, потребує чимало часу, цілий ряд погоджень, але певні зрушення вже є.

"Наші партнери послідовні. Гадаю, що Україна буде з потужними крилами, які допоможуть нам зберегти якомога більше життів та деокупувати наші землі", - додав він.

Нагадаємо, американський конгресмен вважає, що Україна може отримати F-16 у вирішальний момент війни.

Нещодавно два українських пілоти прибули в США для навчання на симуляторі для сучасних бойових літаків, зокрема F-16.

Тим часом група американських сенаторів вимагає від Пентагону відправити Україні F-16.

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