В Воздушных силах объяснили, для чего Украине нужны истребители F-16

По его словам, Воздушным силам следует сосредоточиться на едином типе многоцелевого самолета, а F-16 - это самый распространенный в мире самолет своего класса из тех, которые отвечают потребностям Украины.

"Такие самолеты нам нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по нашим городам и критической инфраструктуре. Они станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны", - сказал спикер.

Игнат объяснил, что самолеты типа МиГ и Су не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и иранские дроны. Периодически это удается, но, по его словам, это скорее исключение, чем правило. В свою очередь F-16 обладает мощным радаром, современные ракеты позволят сбивать эти цели действительно эффективно.

Он добавил, что F-16 доступны в некоторых странах, которые сейчас перевооружаются на еще более новые самолеты. Однако он подчеркнул, что разрешение на передачу F-16 от любой страны должны дать США, даже если свои самолеты передавать не будут.

Игнат отметил, что вопрос передачи истребителей непростой, требует немало времени, целый ряд согласований, но определенные сдвиги уже есть.

"Наши партнеры последовательны. Думаю, что Украина будет с мощными крыльями, которые помогут нам сохранить как можно больше жизней и деоккупировать наши земли", - добавил он.

Напомним, американский конгрессмен считает, что Украина может получить F-16 в решающий момент войны.

Недавно два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторе для современных боевых самолетов, включая F-16.

Тем временем группа американских сенаторов требует от Пентагона отправить Украине F-16.

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