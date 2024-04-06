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У Повітряних силах показали відео відбиття атаки РФ у Херсонській області вночі

Херсон, Субота 06 квітня 2024 13:05
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У Повітряних силах показали відео відбиття атаки РФ у Херсонській області вночі Фото: у Повітряних силах показали відео відбиття атаки РФ у Херсонській області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мобільні вогневі групи ППО в ніч проти 6 квітня збили шість дронів-камікадзе окупантів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"На відео – бойова робота херсонців по ворожих ударних БпЛА", - розповів він.

За словами Олещука, шість збитих "шахедів" у ніч на 6 квітня - на рахунку мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади.

Обстріл Херсонської області

Російські війська влаштували новий комбінований обстріл України, використавши кілька десятків дронів і ракети різних типів. Зокрема ППО вдалося збити 28 із 32 дронів-камікадзе РФ та три ракети із 6.

Зокрема, на півдні України вдалося збити 14 російських "шахедів", половину з них - у Херсонській області, де окупанти влаштували нетипову атаку, обстрілявши агропідприємство, почалася пожежа. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Херсонська область ППО
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