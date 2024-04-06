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В Воздушных силах показали видео отбития атаки РФ в Херсонской области ночью

Херсон, Суббота 06 апреля 2024 13:05
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В Воздушных силах показали видео отбития атаки РФ в Херсонской области ночью Фото: в Воздушных силах показали видео отбития атаки РФ в Херсонской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мобильные огневые группы ПВО в ночь на 6 апреля сбили шесть дронов-камикадзе оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"На видео - боевая работа херсонцев по вражеским ударным БПЛА", - рассказал он.

По словам Олещука, шесть сбитых "шахедов" в ночь на 6 апреля - на счету мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады.

Обстрел Херсонской области

Российские войска устроили новый комбинированный обстрел Украины, использовав несколько десятков дронов и ракеты разнвх типов. В частности ПВО удалось сбить 28 из 32 дронов-камикадзе РФ и три ракеты из 6.

В частности, на юге Украины удалось сбить 14 российских "шахедов", половину из них - в Херсонской области, где оккупанты устроили нетипичную атаку, обстреляв агропредприятие, начался пожар. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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Херсонская область ПВО
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