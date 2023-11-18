У Повітряних силах показали, як збивали дрони РФ під час атаки вночі (відео)

Російські війська влаштували чергову атаку дронами-камікадзе по території України, але Сили оборони збили 29 із 38 БПЛА. Зокрема, ППО працювала і на півдні.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал командуючого Повітряних сил Миколи Олещука, Telegram-канал Держприкордонслужби України.

"На відео - нічна бойова робота на південному напрямку 18 листопада 2023 року!" - підписав кадри Олещук.

Зокрема, за даними генерала, один з ворожих дронів з ПЗРК знищив майбутній сержант - старший солдат Микола Салабуда - стрілець-зенітник взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади.

"Це його перший пуск і перше збиття! Микола присвячує свій успіх побратимам, які нині відзначають День сержанта!" - зазначив Олещук.

Крім цього, на півдні прикордонники знищили 3 російських дрони-камікадзе.

"Сьогодні вночі мобільні вогневі групи прикордонників Одеського загону "зняли" з неба 2 ворожих БпЛА. А прикордонники Морської охорони виявили дрон-камікадзе, що заходив з моря, за допомогою тепловізора", - розповіли у ДПСУ.

Прикордонники знищили 3 російські дрони-камікадзе на півдні (t.me/DPSUkr)

Як запевняють прикордонники, влучною стрільбою "шахед" уразили і його маршрут закінчився далеко від узбережжя.

Обстріл України

Російські війська протягом восьми годин - з вечора 17 листопада до ранку 18 листопада атакували Україну дронами-камікадзе, запускаючи їх хвилями в групах з Курської області РФ.

Тривога була оголошена двічі, причому ППО працювала відразу в кількох областях, зокрема, у Київській, де всі цілі, що прямували у бік столиці, були збиті.

При цьому, в Одеському районі все ж таки пошкоджено об'єкт енергетики, поранено одну людину, а 2 тисячі сімей залишилися без світла. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.