В Воздушных силах показали, как сбивали дроны РФ во время атаки ночью (видео)

Российские войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе по территории Украины, но Силы обороны сбили 29 из 38 БПЛА. В частности, ПВО работала и на юге.

"На видео - ночная боевая работа на южном направлении 18 ноября 2023 года!" – подписал кадры Олещук.

В частности, по данным генерала, один из вражеских дронов из ПЗРК уничтожил будущий сержант - старший солдат Николай Салабуда - стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады.

"Это его первый пуск и первое сбитие! Николай посвящает свой успех побратимам, отмечающим ныне День сержанта!" - отметил Олещук.

Кроме этого, на юге пограничники уничтожили 3 российских дрона-камикадзе.

"Сегодня ночью мобильные огневые группы пограничников Одесского отряда "сняли" с неба 2 вражеских БпЛА. А пограничники Морской охраны обнаружили заходивший с моря дрон-камикадзе с помощью тепловизора", - рассказали в ГПСУ.

Пограничники уничтожили 3 российских дрона-камикадзе на юге (t.me/DPSUkr)

Как уверяют пограничники, меткой стрельбой "шахед" поразили и его маршрут закончился далеко от побережья.

Обстрел Украины

Российские войска на протяжении восьми часов - с вечера 17 ноября до утра 18 ноября атаковали Украину дронами-камикадзе, запуская их волнами в группах с Курской области РФ.

Тревога была объявлена дважды, причем ПВО работала сразу в нескольких областях, в частности, в Киевской, где все цели, направлявшиеся в сторону столицы, были сбиты.

При этом, в Одесском районе все же поврежден объект энергетики, ранен один человек, а 2 тысячи семей остались без света. Подробнее - в материале РБК-Украина.