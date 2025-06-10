У Повітряних силах показали, як вночі знищували "Шахеди" на Одещині (відео)

У Повітряних силах показали відео в боротьбі з російськими безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Вночі 10 червня на Одещині захисники зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили сім ворожих ударних безпілотників "Shahed".

Обстріл України 10 червня

Вночі 10 червня 2025 року Росія вкотре здійснила масований ракетно-безпілотний обстріл українських міст, зокрема Києва та Одеси. Ворог застосував сотні дронів-камікадзе та балістичних ракет, спрямованих на цивільну інфраструктуру та житлові райони.

За даними військових, атака тривала з 20:00 9 червня і включала масоване використання "Шахедів", якими противник намагався виснажити українську ППО.

Станом на 9:00 ранку 10 червня було знешкоджено 284 цілі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 16 різних точках.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.

Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

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