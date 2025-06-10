ua en ru
Вт, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Повітряних силах показали, як вночі знищували "Шахеди" на Одещині (відео)

Вівторок 10 червня 2025 12:37
UA EN RU
У Повітряних силах показали, як вночі знищували "Шахеди" на Одещині (відео) Фото: у Повітряних силах показали, як знищували дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У Повітряних силах показали відео в боротьбі з російськими безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Вночі 10 червня на Одещині захисники зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили сім ворожих ударних безпілотників "Shahed".

Мобільні вогневі групи ефективно відпрацювали на ураження, зупинивши атаку ворога.

Повітряні Сили України опублікували відео нічної бойової роботи українських військових.

Обстріл України 10 червня

Вночі 10 червня 2025 року Росія вкотре здійснила масований ракетно-безпілотний обстріл українських міст, зокрема Києва та Одеси. Ворог застосував сотні дронів-камікадзе та балістичних ракет, спрямованих на цивільну інфраструктуру та житлові райони.

За даними військових, атака тривала з 20:00 9 червня і включала масоване використання "Шахедів", якими противник намагався виснажити українську ППО.

Станом на 9:00 ранку 10 червня було знешкоджено 284 цілі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 16 різних точках.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.

Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Атака дронів Повітряні сили України
NEWS
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
DAILY
За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом