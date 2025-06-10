В Воздушных силах показали, как ночью уничтожали "Шахеды" в Одесской области (видео)

В Воздушных силах показали видео в борьбе с российскими беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ .

Ночью 10 июня в Одесской области защитники зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" уничтожили семь вражеских ударных беспилотников "Shahed".

Обстрел Украины 10 июня

Ночью 10 июня 2025 года Россия в очередной раз осуществила массированный ракетно-беспилотный обстрел украинских городов, в частности Киева и Одессы. Враг применил сотни дронов-камикадзе и баллистических ракет, направленных на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.

По данным военных, атака продолжалась с 20:00 9 июня и включала массированное использование "Шахедов", которыми противник пытался истощить украинскую ПВО.

По состоянию на 9:00 утра 10 июня было обезврежено 284 цели.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 16 различных точках.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сегодня был один из крупнейших ударов по Киеву.

Кроме того, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и машины. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.