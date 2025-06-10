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В Воздушных силах показали, как ночью уничтожали "Шахеды" в Одесской области (видео)

Вторник 10 июня 2025 12:37
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В Воздушных силах показали, как ночью уничтожали "Шахеды" в Одесской области (видео) Фото: в Воздушных силах показали, как уничтожали дроны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В Воздушных силах показали видео в борьбе с российскими беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Ночью 10 июня в Одесской области защитники зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" уничтожили семь вражеских ударных беспилотников "Shahed".

Мобильные огневые группы эффективно отработали на поражение, остановив атаку врага.

Воздушные Силы Украины опубликовали видео ночной боевой работы украинских военных.

Обстрел Украины 10 июня

Ночью 10 июня 2025 года Россия в очередной раз осуществила массированный ракетно-беспилотный обстрел украинских городов, в частности Киева и Одессы. Враг применил сотни дронов-камикадзе и баллистических ракет, направленных на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.

По данным военных, атака продолжалась с 20:00 9 июня и включала массированное использование "Шахедов", которыми противник пытался истощить украинскую ПВО.

По состоянию на 9:00 утра 10 июня было обезврежено 284 цели.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 16 различных точках.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сегодня был один из крупнейших ударов по Киеву.

Кроме того, в Одессе дроны РФ повредили роддом, медклинику и машины. Из-за прилетов в городе погибли двое мужчин, пострадали девять человек.

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