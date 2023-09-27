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У Повітряних силах показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16 (відео)

Ілюстративне фото: у Повітряних силах показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16 (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські пілоти опановують керування американськими винищувачами F-16 за допомогою симулятора польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У відео демонструють, як український пілот на симуляторі літака за допомогою окулярів віртуальної реальності, ручки керування двигуном, педалей та монітора вчиться керувати винищувачем F-16.

Пілоти знайомляться з кабіною винищувача у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах нашої держави.

Такі віртуальні тренажери дозволяють не прив'язуватись до конкретних локації та часу, а перевчатися у вільний час.

Маючи досвід на симуляторах українські пілоти зможуть швидше проходити підготовку на реальних літаках у країнах-партнерах.

F-16 для України

Низка країн Європи в рамках авіаційної коаліції погодилися провести навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.

При цьому Нідерланди, Данія і Норвегія погодилися надати Україні щонайменше 61 винищувач.

За даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на західних винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими. Тим часом у Нідерландах вважають, що Україна отримає винищувачі вже наступного року.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що Україні необхідно близько 128 літаків для отримання переваги в небі та заміни старого авіапарку.

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F-16Воздушные силы Украины