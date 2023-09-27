В Воздушных силах показали, как пилоты в Украине адаптируются к F-16 (видео)

В видео демонстрируют, как украинский пилот на симуляторе самолета с помощью очков виртуальной реальности, ручки управления двигателем, педалей и монитора учится управлять истребителем F-16.

Пилоты знакомятся с кабиной истребителя в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах нашего государства.

Такие виртуальные тренажеры позволяют не привязываться к конкретным локациям и времени, а переучиваться в свободное время.

Имея опыт на симуляторах, украинские пилоты смогут быстрее проходить подготовку на реальных самолетах в странах-партнерах.

F-16 для Украины

Ряд стран Европы в рамках авиационной коалиции согласились провести обучение для украинских пилотов на истребителях F-16.

При этом Нидерланды, Дания и Норвегия согласились предоставить Украине минимум 61 истребитель.

По данным The Wall Street Journal, украинские и западные официальные лица ожидают, что украинские пилоты на западных истребителях F-16 начнут выполнять боевые задания уже этой зимой. Между тем, в Нидерландах считают, что Украина получит истребители уже в следующем году.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что Украине необходимо около 128 самолетов для получения преимущества в небе и замены старого авиапарка.

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