F-16 можуть почати працювати в Україні раніше, ніж передбачалося, - WSJ

В Україні припускають, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

За даними видання, українські та західні офіційні особи з урахуванням термінів початку навчання пілотів у США очікують, що кілька українських винищувачів можуть бути готові до виконання бойових завдань уже у лютому 2024 року.

Мовна перепона

За оцінками джерел WSJ в Україні, США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п'ять місяців. Група, що була спрямована на навчання, як виявилось, налічує менш як 10 пілотів, які достатньо володіють англійською.

Представник Міністерства оборони США повідомив, що ці пілоти вирушать безпосередньо на льотну підготовку на авіабазу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона, де базується 162 авіакрило.

Одночасно десятки українських пілотів розпочнуть курс навчання англійської мови на базі ВПС Лекленд у Сан-Антоніо.

Колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес вважає, що чиновники "надмірно стурбовані" рівнем володіння англійською мовою.

"Їм потрібно керувати літаком, для цього не обов'язково вміти читати Шекспіра", - сказав він.

Водночас мовна підготовка пілотів вважається лише однією з перешкод, яка заважає початку бойового використання F-16 в Україні.

Зокрема, пише видання, F-16 вимагають приблизно 16 годин обслуговування на землі на кожну годину в повітрі, і навчання обслуговчого персоналу може виявитися ще складнішим завданням, ніж підготовка пілотів.

F-16 для України

Низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилась провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. США, зі свого боку, також підтвердили початок навчання у жовтні на базі Національної гвардії в штаті Аризона.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16. Йдеться про допомогу з боку Нідерландів, Данії й Норвегії, які готові передати щонайменше 61 винищувач.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що частина українських пілотів, яка проходить навчання у Данії, вже готова розпочати льотні тренування.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

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