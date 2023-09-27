У Повітряних силах показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16 (відео)
Українські пілоти опановують керування американськими винищувачами F-16 за допомогою симулятора польоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
У відео демонструють, як український пілот на симуляторі літака за допомогою окулярів віртуальної реальності, ручки керування двигуном, педалей та монітора вчиться керувати винищувачем F-16.
Пілоти знайомляться з кабіною винищувача у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах нашої держави.
Такі віртуальні тренажери дозволяють не прив'язуватись до конкретних локації та часу, а перевчатися у вільний час.
Маючи досвід на симуляторах українські пілоти зможуть швидше проходити підготовку на реальних літаках у країнах-партнерах.
F-16 для України
Низка країн Європи в рамках авіаційної коаліції погодилися провести навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.
При цьому Нідерланди, Данія і Норвегія погодилися надати Україні щонайменше 61 винищувач.
За даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на західних винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими. Тим часом у Нідерландах вважають, що Україна отримає винищувачі вже наступного року.
Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що Україні необхідно близько 128 літаків для отримання переваги в небі та заміни старого авіапарку.
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