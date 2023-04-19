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У Повітряних силах показали ефективну роботу зенітників вночі в Одеській області (відео)

Ілюстративне фото: у Повітряних силах показали ефективну роботу зенітників вночі в Одеській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські зенітники ефективно відпрацювали по російській цілі в ніч на 19 квітня в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У Повітряних силах показали, як воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" віддано та героїчно обороняють наше небо.

Так, на відео показано бойову роботу підрозділу бригади цієї ночі.

Зазначимо, що в ніч на 19 квітня російські військові випустили 12 дронів-камікадзе "Shahed" по Одеській області, 10 з яких знищили українські оборонці. Загалом за минулу добу наші захисники збили 23 ворожі дрони.

Окупанти вдарили "Шахедами" по об'єкту громадської інфраструктури в Одеській області, там виникла пожежа. З'явилося відео наслідків.

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