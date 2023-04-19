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В Воздушных силах показали эффективную работу зенитчиков ночью в Одесской области (видео)

Иллюстративное фото: в Воздушных силах показали эффективную работу зенитчиков ночью в Одесской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские зенитчики эффективно отработали по российской цели в ночь на 19 апреля в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В Воздушных силах показали, как воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" героически обороняют наше небо.

Так, на видео показано боевую работу подразделения бригады этой ночью.

Отметим, что в ночь на 19 апреля российские военные выпустили 12 дронов-камикадзе "Shahed" по Одесской области, 10 из которых были уничтожены украинскими защитниками. Всего за прошедщие сутки наши защитники сбили 23 вражеских дрона.

Оккупанты ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры в Одесской области, там возник пожар. Появилось видео последствий.

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Воздушные силы УкраиныОдесса