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У Повітряних силах оцінили, чи можна вирахувати дату нової атаки РФ

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Дату нової масованої атаки ворога вирахувати складно. Але українці повинні готуватися до можливих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Тут ви подивіться просто за статистикою: якщо на початку грудня вони вдарили, використавши до 20 крилатих ракет, далі ми бачили аж 29-го грудня…там було 158 засобів повітряного нападу, а далі 2-го січня, 8-го січня і зараз. Тобто періодика тут така, що дуже важко здогадатись, коли саме буде атака наступного разу", - сказав Ігнат.

Він підкреслив, що складно вирахувати, коли може бути наступна атака ворога. Речник зазначив, що готуватися до ймовірних атак потрібно завжди.

"Готуватися до цього потрібно завжди, поповнювати наші запаси. Партнери володіють інформацією про те, скільки і яких засобів нам потрібно і на яких напрямках. Далі потрібно просто посилювати нашу протиповітряну оборону", - додав він. 

Масований обстріл України 7 лютого

Вчора зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі, включаючи дрони-камікадзе та ракети різних типів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону. На тлі ракетної атаки Польща підіймала у небо авіацію.

 

Під ракетним ударом був Київ, внаслідок атаки спалахнула багатоповерхівка. Також зафіксовані "прильоти" у Дрогобичі, Миколаєві та Дніпропетровській області.

Детальніше про наслідки масованої атаки 7 лютого - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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