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В Воздушных силах оценили, можно ли вычислить дату новой атаки РФ

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Дату новой массированной атаки врага вычислить сложно. Но украинцы должны готовиться к возможным обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Здесь вы посмотрите просто по статистике: если в начале декабря они ударили, использовав до 20 крылатых ракет, дальше мы видели аж 29 декабря… там было 158 средств воздушного нападения, а дальше 2 января, 8 января и сейчас. То есть периодика здесь такая, что очень трудно догадаться, когда именно будет атака в следующий раз", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что сложно вычислить, когда может произойти следующая атака врага. Спикер отметил, что готовиться к вероятным атакам нужно всегда.

"Готовиться к этому нужно всегда, пополнять наши запасы. Партнеры владеют информацией о том, сколько и каких средств нам нужно и на каких направлениях. Далее нужно просто усиливать нашу противовоздушную оборону", - добавил он.

Массированный обстрел Украины 7 февраля

Вчера утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеских целей, включая дроны-камикадзе и ракеты разных типов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе. На фоне ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию.

 

Под ракетным ударом был Киев, в результате атаки вспыхнула многоэтажка. Также зафиксированы "прилеты" в Дрогобыче, Николаеве и Днепропетровской области.

Детальнее о последствиях массированной атаки 7 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

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