UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Повітряних силах назвали причини сьогоднішніх численних повітряних тривог

Фото: у Повітряних силах назвали причини сьогоднішніх численних повітряних тривог (defence-blog.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогоднішні масштабні повітряні тривоги в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації Росії та польотами винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил.

Зазначимо, що близько 10:00 сигнал тривоги лунав на півдні, півночі та сході України, що було пов’язано з активністю тактичної авіації РФ. Так, на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одеської області. Російські ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі.

Також повідомляється, що з 10:27 на сході існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування РФ.

О 15:26 повітряну тривогу по всій Україні оголосили через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Масштабні тривоги о 13:00, 14:30 та 16:30 лунали через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал" з авіабази "Саваслейка" у Нижегородській області. Ці повітряні тривоги не були тривалими, адже є висока ймовірність того, що це були тренувальні польоти.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Україні чотири рази оголошували повітряну тривогу, яка поширювалася на всю державу.

Також нагадаємо, що сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Уламки ракет пошкодили дитячий садок та будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украинывоздушная тревога