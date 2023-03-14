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В Воздушных силах назвали причины сегодняшних многочисленных воздушных тревог

Фото: в Воздушных силах назвали причины сегодняшних многочисленных воздушных тревог (defence-blog.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодняшние масштабные воздушные тревоги в Украине были связаны с активностью тактической авиации России и полетами истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

Отметим, что около 10:00 сигнал тревоги раздавался на юге, севере и востоке Украины, что связано с активностью тактической авиации РФ. Так, на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Российские ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли повреждения гражданской инфраструктуре.

Также сообщается, что с 10:27 на востоке существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования РФ.

В 15:26 воздушную тревогу по всей Украине объявили из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.

Масштабные тревоги в 13:00, 14:30 и 16:30 звучали из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал" с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области. Эти воздушные тревоги не были длительными, ведь высока вероятность того, что это были тренировочные полеты.

РБК-Украина сообщало, что сегодня в Украине четыре раза объявляли воздушную тревогу, которая распространялась на все государство.

Также напомним, что сегодня россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Обломки ракет повредили детский сад и дома.

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Воздушные силы Украинывоздушная тревога