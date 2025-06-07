Повітряні сили ЗСУ збили російський Су-35 у Курській області

Втрати авіації РФ

За даними Генштабу ЗСУ, Росія на війні проти України втратила вже 413 літаків різних типів. Крім того, українські воїни знищили 337 вертольотів ворога.

Нещодавно, 1 червня, СБУ провела унікальну операцію зі знищення стратегічної авіації Росії. Під час спецоперації "Павутина" дрони атакували літаки на чотирьох аеродромах в Росії.

Як відомо, було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. За словами голови СБУ, це близько 34% стратегічних носіїв крилатих ракет РФ.

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