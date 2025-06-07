Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-35 в Курской области

Потери авиации РФ

По данным Генштаба ВСУ, Россия на войне против Украины потеряла уже 413 самолетов различных типов. Кроме того, украинские воины уничтожили 337 вертолетов врага.

Недавно, 1 июня, СБУ провела уникальную операцию по уничтожению стратегической авиации России. Во время спецоперации "Паутина" дроны атаковали самолеты на четырех аэродромах в России.

Как известно, был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. По словам главы СБУ, это около 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ.

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