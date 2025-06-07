Понад 1100 солдатів, 15 танків та 300 дронів: Генштаб назвав втрати РФ за добу
Росія з початку повномасштабного вторгнення вже втратила близько 995 030 своїх солдатів. Лише за п'ятницю, 6 червня, українські військові ліквідували понад 1100 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 7 червня 2025 року становлять:
- особового складу - близько 995030 (+1120),
- танків - 10904 (+15),
- бойових броньованих машин - 22737 (+52),
- артилерійських систем - 28850 (+56),
- РСЗВ - 1410 (+4),
- засоби ППО - 1181 (+1),
- літаків - 413,
- гелікоптерів - 337 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 39493 (+300),
- крилаті ракети - 3308 (+37),
- кораблі /катери - 28,
- підводні човни - 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 51079 (+166),
- спеціальна техніка - 3908 (+1).
Війна Росії проти України
Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з початку 2025 року російські втрати у війні вже сягнули 200 тисяч солдатів.
Однак росіяни не припиняють бойових дій по лінії фронту. Лише за вчора, 6 червня, на фронті відбулося понад 160 боїв. Третина з них - на Покровському напрямку, де ворог намагався вклинитися в оборону наших захисників.
Ще одним з гарячих напрямків на фронті є Сущина. Там, за даними Державної прикордонної служби, ворог намагається розширити свій плацдарм.
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