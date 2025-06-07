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Понад 1100 солдатів, 15 танків та 300 дронів: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Україна, Субота 07 червня 2025 08:41
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Понад 1100 солдатів, 15 танків та 300 дронів: Генштаб назвав втрати РФ за добу Фото: Росія втратила на війна ще понад 1000 солдатів (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росія з початку повномасштабного вторгнення вже втратила близько 995 030 своїх солдатів. Лише за п'ятницю, 6 червня, українські військові ліквідували понад 1100 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 7 червня 2025 року становлять:

  • особового складу - близько 995030 (+1120),
  • танків - 10904 (+15),
  • бойових броньованих машин - 22737 (+52),
  • артилерійських систем - 28850 (+56),
  • РСЗВ - 1410 (+4),
  • засоби ППО - 1181 (+1),
  • літаків - 413,
  • гелікоптерів - 337 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 39493 (+300),
  • крилаті ракети - 3308 (+37),
  • кораблі /катери - 28,
  • підводні човни - 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 51079 (+166),
  • спеціальна техніка - 3908 (+1).

Війна Росії проти України

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з початку 2025 року російські втрати у війні вже сягнули 200 тисяч солдатів.

Однак росіяни не припиняють бойових дій по лінії фронту. Лише за вчора, 6 червня, на фронті відбулося понад 160 боїв. Третина з них - на Покровському напрямку, де ворог намагався вклинитися в оборону наших захисників.

Ще одним з гарячих напрямків на фронті є Сущина. Там, за даними Державної прикордонної служби, ворог намагається розширити свій плацдарм.

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Війна Росії проти України
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