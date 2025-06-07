Понад 1100 солдатів, 15 танків та 300 дронів: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Росія з початку повномасштабного вторгнення вже втратила близько 995 030 своїх солдатів. Лише за п'ятницю, 6 червня, українські військові ліквідували понад 1100 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з початку 2025 року російські втрати у війні вже сягнули 200 тисяч солдатів.

Однак росіяни не припиняють бойових дій по лінії фронту. Лише за вчора, 6 червня, на фронті відбулося понад 160 боїв. Третина з них - на Покровському напрямку, де ворог намагався вклинитися в оборону наших захисників.

Ще одним з гарячих напрямків на фронті є Сущина. Там, за даними Державної прикордонної служби, ворог намагається розширити свій плацдарм.

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