Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-35 в Курской области

Украинские воины уничтожили российский истребитель Су-35. Это произошло на Курском направлении 7 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Российские СМИ отмечают, что стоимость истребителя Су-35 составляет около 98-104 млн долларов.

Из открытых источников известно, что Су-35 может обнаруживать 30 целей и поражать 8 из них. Максимальная скорость истребителя достигает 2500 км/ч (на малой высоте 1500 км/ч).

Су-35 - это советский/российский многоцелевой истребитель. Этот самолет является модернизацией старшего Су-27. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей. Также его используют для нанесения ударов по наземной инфраструктуре или войскам.

"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35", - говорится в сообщении.

Потери авиации РФ

По данным Генштаба ВСУ, Россия на войне против Украины потеряла уже 413 самолетов различных типов. Кроме того, украинские воины уничтожили 337 вертолетов врага.

Недавно, 1 июня, СБУ провела уникальную операцию по уничтожению стратегической авиации России. Во время спецоперации "Паутина" дроны атаковали самолеты на четырех аэродромах в России.

Как известно, был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. По словам главы СБУ, это около 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ.

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