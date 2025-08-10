UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Повітряні сили знищили командний пункт росіян в Олешках: мінус 25 окупантів

Фото: Повітряні сили вдарили по командному пункту ворога в Олешках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряні сили високоточними бомбами вдарили по командному пункту окупантів. Він був розташований в районі окупованих Олешок Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією Генштабу ЗСУ, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 загарбників зазнали поранень.

За даними української розвідки, серед ліквідованих - командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.

Фото: ПС вдарили по командному пункту ворога в Олешках (deepstatemap.live)

 

Далекобійні удари Сил оборони

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня Сили оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Внаслідок влучання дронів Сил безпілотних систем на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Саратовський НПЗ є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

Напередодні, 9 серпня, дрони СБУ атакували термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. Як відомо, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонська областьПовітряні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні