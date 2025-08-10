Воздушные силы уничтожили командный пункт россиян в Олешках: минус 25 оккупантов

Дальнобойные удары Сил обороны

Напомним, в ночь на 10 августа Силы обороны нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания дронов Сил беспилотных систем на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Саратовский НПЗ является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.

Накануне, 9 августа, дроны СБУ атаковали терминал хранения "Шахедов" в Татарстане. Как известно, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.