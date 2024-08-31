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Воздушные силы сбили российский "Орион" на Курском направлении

Россия, Суббота 31 августа 2024 19:59
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Воздушные силы сбили российский "Орион" на Курском направлении Фото: Воздушные силы сбили российский "Орион" (t.me/kpszsu)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 августа, украинские военные сбили российский дрон "Орион". Вражеский беспилотник был сбит на Курском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

"Около 11:00 31 августа 2024 года на Курском направлении Воздушные силы сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орион", - сообщили в ПС.

Что известно о вражеском дроне

"Орион" - это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. Состоит на вооружении российской армии с 2020 года.

Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в районе.

Технические характеристики:

  • Вес беспилотника - 1150 кг.
  • Боевая погрузка 200 кг.
  • Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет "воздух-поверхность".

Заметим, что Воздушные Силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях.

В частности, еще в 2023 году украинские военные сбили российский БпЛА "Орион" в Херсонской области.

А в 2022 году военные показали фото сбитого новейшего российского ударного беспилотника.

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