Воздушные силы сбили российский "Орион" на Курском направлении
Сегодня, 31 августа, украинские военные сбили российский дрон "Орион". Вражеский беспилотник был сбит на Курском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
"Около 11:00 31 августа 2024 года на Курском направлении Воздушные силы сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орион", - сообщили в ПС.
Что известно о вражеском дроне
"Орион" - это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. Состоит на вооружении российской армии с 2020 года.
Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в районе.
Технические характеристики:
- Вес беспилотника - 1150 кг.
- Боевая погрузка 200 кг.
- Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет "воздух-поверхность".
Заметим, что Воздушные Силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях.
В частности, еще в 2023 году украинские военные сбили российский БпЛА "Орион" в Херсонской области.
А в 2022 году военные показали фото сбитого новейшего российского ударного беспилотника.
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