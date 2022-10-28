UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повітряні сили збили понад 300 "Шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась, - Ігнат

Фото: Повітряні сили збили понад 300 "шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники "приземлили" вже більше 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. При цьому Росія останнім часом зменшила інтенсивність атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

"З 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе "Шахед" був збитий на Харківщині, по сьогоднішній день маємо вже більше 300 збитих іранських дронів-камікадзе "Шахед"-136", - сказав він.

Ігнат додав, що ЗСУ також збивають і інші дрони, які використувує країна-агресор, як "Mohajer-6" та безпілотники меншого типу.

За його словами, раніше Росія запускала велику кількість дронів кожен день, оскільки вони були у наявності.

"На сьогодні не відомо, скільки саме цих дронів "Шахед-136" отримала Росія, повітряним шляхом їх перевозили чи можливо по Каспію везли", - сказав він.

Ігнат зазначив, що керівництво держави повідомляло, що Росія замовила їх 2400, але невідомо чи стільки є у них і чи спроможні вони виготовлятися в такій кількості, в якій хоче РФ.

"Тому, ймовірно, що дещо вони зменшили інтенсивність атаки дронами", - додав він.

Нагадаємо, в ніч на 27 жовтня росіяни здійснили понад шість атак на Київську область за допомогою іранських дронів.

А ввечері 26 жовтня українські військові знищили 19 дронів-камікадзе над трьома областями України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВоздушные силы УкраиныВійна Росії проти України