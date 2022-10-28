Повітряні сили збили понад 300 "Шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась, - Ігнат

"З 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе "Шахед" був збитий на Харківщині, по сьогоднішній день маємо вже більше 300 збитих іранських дронів-камікадзе "Шахед"-136", - сказав він.

Ігнат додав, що ЗСУ також збивають і інші дрони, які використувує країна-агресор, як "Mohajer-6" та безпілотники меншого типу.

За його словами, раніше Росія запускала велику кількість дронів кожен день, оскільки вони були у наявності.

"На сьогодні не відомо, скільки саме цих дронів "Шахед-136" отримала Росія, повітряним шляхом їх перевозили чи можливо по Каспію везли", - сказав він.

Ігнат зазначив, що керівництво держави повідомляло, що Росія замовила їх 2400, але невідомо чи стільки є у них і чи спроможні вони виготовлятися в такій кількості, в якій хоче РФ.

"Тому, ймовірно, що дещо вони зменшили інтенсивність атаки дронами", - додав він.