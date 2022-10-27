Нічна атака "Шахедів" на Київську область: у поліції розповіли подробиці
У ніч на 27 жовтня російські війська, застосувавши іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", здійснили понад шість атак на Київську область.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Небітова.
"На місце події оперативно виїхали співробітники поліції. Наразі рятувальники ліквідують пожежу, правоохоронці фіксують наслідки удару та забезпечують охорону правопорядку в одному з районів. За попередніми даними, жертв та потерпілих немає", - повідомив він.
Крім того, у поліції показали фотографії уламків безпілотників, які вдарили по одному із районів області.
Фото: уламки безпілотників, які вдарили по Київській області 27 жовтня (t.me/andrii_nebytov)
Варто зазначити, що в інших районах уночі успішно відпрацювала система протиповітряної оборони, знищивши кілька ворожих дронів.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 жовтня завдали удару по Київській області. Внаслідок чого було зафіксовано кілька "прильотів".
Крім того, ми писали, що вночі український катер збив російський Shahed-136 , що летів у небі над Чорним морем.
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