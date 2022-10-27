Нічна атака "Шахедів" на Київську область: у поліції розповіли подробиці

У ніч на 27 жовтня російські війська, застосувавши іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", здійснили понад шість атак на Київську область.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Небітова.

"На місце події оперативно виїхали співробітники поліції. Наразі рятувальники ліквідують пожежу, правоохоронці фіксують наслідки удару та забезпечують охорону правопорядку в одному з районів. За попередніми даними, жертв та потерпілих немає", - повідомив він.

Крім того, у поліції показали фотографії уламків безпілотників, які вдарили по одному із районів області.

Фото: уламки безпілотників, які вдарили по Київській області 27 жовтня (t.me/andrii_nebytov)

Варто зазначити, що в інших районах уночі успішно відпрацювала система протиповітряної оборони, знищивши кілька ворожих дронів.