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Нічна атака "Шахедів" на Київську область: у поліції розповіли подробиці

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Київська область, Четвер 27 жовтня 2022 10:39
Нічна атака "Шахедів" на Київську область: у поліції розповіли подробиці Фото: окупанти, застосувавши "Shahed-136", здійснили понад шість атак на Київську область (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 27 жовтня російські війська, застосувавши іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", здійснили понад шість атак на Київську область.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Небітова.

"На місце події оперативно виїхали співробітники поліції. Наразі рятувальники ліквідують пожежу, правоохоронці фіксують наслідки удару та забезпечують охорону правопорядку в одному з районів. За попередніми даними, жертв та потерпілих немає", - повідомив він.

Крім того, у поліції показали фотографії уламків безпілотників, які вдарили по одному із районів області.

Фото: уламки безпілотників, які вдарили по Київській області 27 жовтня (t.me/andrii_nebytov)

Варто зазначити, що в інших районах уночі успішно відпрацювала система протиповітряної оборони, знищивши кілька ворожих дронів.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 жовтня завдали удару по Київській області. Внаслідок чого було зафіксовано кілька "прильотів".

Крім того, ми писали, що вночі український катер збив російський Shahed-136 , що летів у небі над Чорним морем.

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