Воздушные силы сбили более 300 "Шахедов", интенсивность атак несколько уменьшилась, - Игнат

"С 13 сентября, когда первый дрон-камикадзе "Шахед" был сбит в Харьковской области, по сегодняшний день уже более 300 сбитых иранских дронов-камикадзе "Шахед"-136", - сказал он.

Игнат добавил, что ВСУ также сбивают и другие дроны, которые использует страна-агрессор, как Mohajer-6 и беспилотники меньшего типа.

По его словам, ранее Россия запускала большое количество дронов каждый день, поскольку они были в наличии.

"На сегодняшний день не известно, сколько именно этих дронов "Шахед-136" получила Россия, воздушным путем их перевозили или возможно по Каспию везли", - сказал он.

Игнат отметил, что руководство государства сообщало, что Россия заказала их 2400, но неизвестно есть ли столько у них и способны ли они производиться в таком количестве, в котором хочет РФ.

"Поэтому, вероятно, что несколько они снизили интенсивность атаки дронами", - добавил он.