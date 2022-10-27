Українські військові знищили майже 20 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136

Наші воїни ввечері 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Українські військові зазначають, що окупанти випустили понад два десятки безпілотників з 22:00 до 24:00. 17 дронів збито силами та засобами ППО;

2 "приземлили" інші підрозділи Сил оборони України. 15 Shahed-136 було знищено у Одеській, 3 - у Миколаївській та 1 - у Вінницькій областях.



"Високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами", - додали у Повітряних силах ЗСУ.