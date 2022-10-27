Українські військові знищили майже 20 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136
Фото: Українські військові знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 (Getty Images)
Наші воїни ввечері 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Українські військові зазначають, що окупанти випустили понад два десятки безпілотників з 22:00 до 24:00.
- 17 дронів збито силами та засобами ППО;
- 2 "приземлили" інші підрозділи Сил оборони України.
15 Shahed-136 було знищено у Одеській, 3 - у Миколаївській та 1 - у Вінницькій областях.
"Високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами", - додали у Повітряних силах ЗСУ.
Нагадаємо, 26 жовтня україські зенітники збили російську ракету над Дніпропетровською областю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.