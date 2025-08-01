Повітряні сили відбили більшість нічних "Шахедів": деталі атаки РФ
У ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну більш як 70 ударними дронами та безпілотниками-імітаціями. Частина дронів влучила у прифронтові райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
У ніч на 1 серпня противник атакував 72-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Безпілотники ворог запускав із напрямків:
- Міллерово,
- Курськ,
- Приморсько-Ахтарськ.
Як пояснили українські військові, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито таподавлено 44 ворожі дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 28 безпілотників у 9 локаціях. Зокрема відомо, що було атаковано прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.
Нічна атака на Україну
Зауважимо, що в ніч на 1 серпня росіяни били по Дніпропетровській області ударними дронами. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, з-під завалів дістали двох дітей.
Постраждалі - 4-річний хлопчик і 15-річна дівчинка - госпіталізовані.
За даними медиків, стан хлопчика - тяжкий, дівчинки - середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну допомогу.
Водночас сьогодні зранку окупанти вдарили з артилерії по Херсону. В результаті обстрілу загинула мама трьох дітей.
Варто додати, що цієї ночі росіяни обстріляли й Запорізький район, вдаривши по житлових будинках. Внаслідок російських ударів постраждали двоє мирних мешканців.