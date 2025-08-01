Повітряні сили відбили більшість нічних "Шахедів": деталі атаки РФ

У ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну більш як 70 ударними дронами та безпілотниками-імітаціями. Частина дронів влучила у прифронтові райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

У ніч на 1 серпня противник атакував 72-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Безпілотники ворог запускав із напрямків:

Міллерово,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ.

Як пояснили українські військові, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито таподавлено 44 ворожі дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 28 безпілотників у 9 локаціях. Зокрема відомо, що було атаковано прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.